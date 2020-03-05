Тосун пропустит Евро-2020 из-за травмы колена Турецкий форвард получил повреждение во время тренировки.

Нападающий «Кристал Пэлас» Дженк Тосун, арендованный зимой у «Эвертона», не сможет принять участие на чемпионате Европы 2020 года.

Как сообщает The Athletic, 28-летний форвард получил травму колена на одной из тренировок своей команды. По этой причине его аренда была прервана.

В текущем сезоне Тосун провел 13 матчей, отметившись двумя голами и тремя ассистами. За сборную Турции он принял участие в 42 матчах (16 голов).

Напомним, что Турция сыграет на Евро-2020 в группе А, где ее соперниками станут Италия, Уэльс и Швейцария.