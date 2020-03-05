Андреа Аньелли: Правильно ли то, что «Аталанта» провела один хороший сезон и сразу вышла в ЛЧ? Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли считает, что необходимо уравновешивать вклад клубов в европейский футбол и результаты отдельно взятого сезона.

– Я очень уважаю работу «Аталанты», но без истории выступления в еврокубках и благодаря лишь одному отличному сезону они напрямую попали в Лигу чемпионов. Правильно ли это? Я вспоминаю о «Роме», которая в последние годы стабильно приносила очки в копилку итальянского рейтинга. Они провели один неудачный сезон и теперь несут серьезные материальные потери без Лиги чемпионов. Есть команды, выигравшие чемпионат или местный Кубок и попавшие в турнир лишь благодаря рейтингу своей страны. Нужно уравновешивать вклад клубов в европейский футбол и результаты отдельно взятого сезона, – цитирует Аньелли Football Italia.

Отметим, что в прошлом сезоне серии А «Аталанта» заняла третье место и напрямую вышла в групповой этап Лиги чемпионов. На данный момент команда уверенно идет на четвертой позиции в чемпионате Италии, а также близка к выходу в четвертьфинал европейского турнира, так как в 1/8 финала подопечные Джан Пьеро Гасперини в домашней встрече победили «Валенсию» со счетом 4:1.