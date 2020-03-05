Эрлинг Холланд: Мне всегда нравилась игра Мичу Испанец известен по выступлениям за «Суонси», в составе которого провел 67 матчей и забил 28 голов.

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холланд назвал несколько футболистов, чьи выступления вызывают у него восторг.

«Мне всегда нравилась игра Мичу, когда он выступал за «Суонси». Впрочем, я также слежу за выступлением Месси и Неймара. Эти парни показывают невероятные вещи. Роналду? В последние 10 лет он демонстрирует безумный уровень игры», - цитирует норвежца Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 19-летний Холланд провел во всех турнирах 31 матч, забил 40 голов и отдал 8 голевых передач.