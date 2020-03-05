Матчи серии А снова перенесены Три игры состоятся только 18 марта, дата еще одной встречи пока не определена.

Матчи итальянской серии А в очередной раз перенесены. Причина все та же — вспышка эпидемии коронавируса в стране.

Игры 25 тура «Аталанта» — «Сассуоло», «Верона» — «Кальяри» и «Торино» — «Парма», предположительно, будут проведены 18 марта. Дата игры «Сампдории» с «Интером» пока не определена.

Все три игры начнутся в 20:30 по московскому времени. Дата матча «Интера» и «Сампдории» будет определена позднее. В ближайший месяц все матчи серии А будут проходить без зрителей из-за коронавируса.

В Италии в настоящее время бушует эпидемия этой болезни. От нее умерли на данный момент, по меньшей мере, 79 человек.