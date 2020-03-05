«Интер» и «Хетафе» сыграют без зрителей - Советский спорт
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05 марта 2020 21:34ФутболТрофименко Кирилл

«Интер» и «Хетафе» сыграют без зрителей

Причиной такого решения УЕФА стала сложная ситуация с эпидемией коронавируса в Италии.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между миланским «Интером» и «Хетафе» пройдет без зрителей. Причина все та же — вспышка эпидемии коронавируса в Италии.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что и матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Валенсия» — «Аталанта» также пройдет при пустых трибунах. Руководство испанского клуба отказалось пускать на стадион «Месталья» итальянских болельщиков.

В Италии в настоящее время бушует эпидемия коронавируса. От него умерли на данный момент, по меньшей мере, 79 человек.

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