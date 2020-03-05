Мэр Бергамо: «Аталанта» своим потом и изобретательностью заслужила место в Лиге чемпионов Мэр Бергамо Джорджио Гори ответил на слова президента «Ювентуса» Андреа Аньелли о том, заслужила ли «Аталанта» право играть в Лиге чемпионов лишь после одного удачного сезона в чемпионате Италии.

– Я уважаю Андреа Аньелли, но тут с ним не согласен. В отличие от элиты богатых и знаменитых, я предпочитаю результат, достигнутый на поле. Даже если команда представляет провинциальный город, она своим потом и изобретательностью заслужила место в еврокубках. Это называется спорт, – написал Гори на своей странице в Twitter.

Напомним, что ранее Аньелли заявил, что необходимо уравновешивать вклад клубов в европейский футбол и результаты отдельно взятого сезона, приведя в пример последние результаты «Аталанты».

Rispetto Andrea Agnelli ma proprio non sono d’accordo. All’élite dei ricchi e famosi preferisco di gran lunga l’esito del campo e il merito di chi, pur rappresentando “solo” una città di provincia, l’Europa s’è l’è guadagnata con sudore e fantasia. Si chiama SPORT. #GoAtalantaGo pic.twitter.com/9QdPa0LQoN — Giorgio Gori (@giorgio_gori) March 5, 2020

Отметим, что в прошлом сезоне серии А клуб из Бергамо занял третье место и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов. На данный момент команда уверенно идет на четвертой позиции в чемпионате Италии, а также близка к выходу в четвертьфинал европейского турнира, так как в 1/8 финала подопечные Джан Пьеро Гасперини в домашней встрече победили «Валенсию» со счетом 4:1.