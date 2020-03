АПЛ отказалась от рукопожатий между игроками перед матчами из-за коронавируса

Как сообщает пресс-служба лиги, футболисты двух команд будут выстраиваться в линию, пока звучит гимн АПЛ. Затем игроки домашней команды будут идти мимо соперников, не пожимая им руки.

Запрет не будет снят до тех пор, пока лига не получит одобрения от врачей.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice



