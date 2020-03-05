АПЛ отказалась от рукопожатий между игроками перед матчами из-за коронавируса Руководство АПЛ решило запретить традиционные рукопожатия футболистов перед началом матчей.

Как сообщает пресс-служба лиги, футболисты двух команд будут выстраиваться в линию, пока звучит гимн АПЛ. Затем игроки домашней команды будут идти мимо соперников, не пожимая им руки.

Запрет не будет снят до тех пор, пока лига не получит одобрения от врачей.

The Premier League fair-play handshake will not take place between players and match officials from this weekend until further notice based on medical advice



Full statement: https://t.co/m1owLqUol8 pic.twitter.com/DkvzRyePzX — Premier League (@premierleague) March 5, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.