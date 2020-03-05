АПЛ отказалась от рукопожатий между игроками перед матчами из-за коронавируса

Как сообщает пресс-служба лиги, футболисты двух команд будут выстраиваться в линию, пока звучит гимн АПЛ. Затем игроки домашней команды будут идти мимо соперников, не пожимая им руки.
Запрет не будет снят до тех пор, пока лига не получит одобрения от врачей.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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