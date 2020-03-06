Гол Будебуза принес «Сент-Этьену» волевую победу над «Ренном» в полуфинале Кубка Франции - Советский спорт
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06 марта 2020 01:02ФутболКорегин Владислав

Гол Будебуза принес «Сент-Этьену» волевую победу над «Ренном» в полуфинале Кубка Франции

«Сент-Этьен» одержал домашнюю победу над «Ренном» (2:1) в полуфинальной встрече Кубка Франции.

Гости вышли вперед на 33-й минуте – М'байе Ньянг удачно реализовал 11-метровый удар. Спустя 10 минут Тимоте Колодзейчак с подачи Луи Диони сравнял счет. В добавленное ко второму тайму время Рияд Будебуз, вышедший на замену 83-й минуте, принес своей команде итоговую победу, точно пробив из-за пределов штрафной.

«Сент-Этьен» вышел в финал Кубка Франции, где сыграет против «ПСЖ».

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