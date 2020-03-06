«Фейеноорд» разгромил «НАК Бреду» и вышел в финал Кубка Голландии «Фейеноорд» одержал домашнюю разгромную победу в полуфинальном матче Кубка Голландии с «НАК Бредой» (7:1).

Героем встречи стал капитан хозяев Стивен Бергейс, отметившийся хет-триком (20-я, 45-я и 52-я минуты). Два мяча были забиты с 11-метровых ударов. Также голы на счету Маркоса Сенеси (15), Роберта Боженика (23), Ридгесиано Хапса (31) и Лусиано Нарсинга (88, с пенальти). Соперник ответил лишь однажды – результативный удар записан на Яна Поля ван Хеке (48).

В финале соперником «Фейеноорда» станет «Утрехт», обыгравший «Аякс» (2:0).