«Фейеноорд» разгромил «НАК Бреду» и вышел в финал Кубка Голландии - Советский спорт
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06 марта 2020 01:45ФутболКорегин Владислав

«Фейеноорд» разгромил «НАК Бреду» и вышел в финал Кубка Голландии

«Фейеноорд» одержал домашнюю разгромную победу в полуфинальном матче Кубка Голландии с «НАК Бредой» (7:1).

Героем встречи стал капитан хозяев Стивен Бергейс, отметившийся хет-триком (20-я, 45-я и 52-я минуты). Два мяча были забиты с 11-метровых ударов. Также голы на счету Маркоса Сенеси (15), Роберта Боженика (23), Ридгесиано Хапса (31) и Лусиано Нарсинга (88, с пенальти). Соперник ответил лишь однажды – результативный удар записан на Яна Поля ван Хеке (48).

В финале соперником «Фейеноорда» станет «Утрехт», обыгравший «Аякс» (2:0).

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