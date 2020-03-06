Сергей Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун сегодня будут работать в общей группе «Зенит» продолжает подготовку к очередному туру РПЛ.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающие Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриуссии приступают к работе в общей группе и имеют шансы сыграть с «Уфой».

«Дриусси, Дзюба и Азмун сегодня будут работать в общей группе, надеюсь, что все подойдут к матчу с «Уфой» в хорошем состоянии», - цитирует специалиста пресс-служба сине-бело-голубых.

Семак: «Дриусси, Дзюба и Азмун сегодня будут работать в общей группе, надеюсь, что все подойдут к матчу с „Уфой“ в хорошем состоянии»#ЗенитУфа — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 6, 2020

Напомним, в 21-м туре чемпионата России «Зенит» на своем поле сыграет с «Уфой». Питерцы являются единоличными лидерами турнирной таблицы. В активе команды 46 очков. Идущий на втором месте «Краснодар» отстает на восемь очков.

«Уфа» расположилась на восьмой позиции, набрав 25 очков.

Встреча «Зенит» - «Уфа» состоится 9 марта.