Источник: «Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство матча Кубка России против ЦСКА

Московский «Спартак» отправил в РФС жалобу на судейство матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).
Об этом сообщает Sport24.ru.
По информации источника, красно-белые считают, что Иванов должен был поставить пенальти в ворота ЦСКА за игру игрой Игоря Дивеева, а также не имел права удалять нападающего Эсекьеля Понсе.
Напомним, «Спартак» в дополнительное время вырвал победу у армейцев со счетом 3:2. За выход в финал Кубка России красно-белые сыграют с питерским «Зенитом».
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