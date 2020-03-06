Источник: «Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство матча Кубка России против ЦСКА Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.

Московский «Спартак» отправил в РФС жалобу на судейство матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).

Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации источника, красно-белые считают, что Иванов должен был поставить пенальти в ворота ЦСКА за игру игрой Игоря Дивеева, а также не имел права удалять нападающего Эсекьеля Понсе.

Напомним, «Спартак» в дополнительное время вырвал победу у армейцев со счетом 3:2. За выход в финал Кубка России красно-белые сыграют с питерским «Зенитом».