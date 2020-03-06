Источник: «Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство матча Кубка России против ЦСКА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 марта 2020 13:39ФутболНечаев Юрий

Источник: «Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство матча Кубка России против ЦСКА

Игру обслуживала бригада Сергея Иванова.

Московский «Спартак» отправил в РФС жалобу на судейство матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (3:2).

Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации источника, красно-белые считают, что Иванов должен был поставить пенальти в ворота ЦСКА за игру игрой Игоря Дивеева, а также не имел права удалять нападающего Эсекьеля Понсе.

Напомним, «Спартак» в дополнительное время вырвал победу у армейцев со счетом 3:2. За выход в финал Кубка России красно-белые сыграют с питерским «Зенитом».

UFC после России заходит в Казахстан. А что с Украиной и Белоруссией? Этим летом UFC проведет первый турнир в Казахстане. Точка на карте – «Астана Арена» в Нур-Султане. Почему американцы выбрали именно Казахстан для популяризации смешанных единоборств, а не Украину и Белоруссию? 02.03.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Петр Ян: Мы уже получили контракт на бой с Мораесом, утрясаем формальности «Только тяжелая работа дает результат». Хабиб продолжает подготовку к поединку с Фергюсоном (видео) UFC официально подтвердил поединок Махачева с Эрнандесом (фото)
Дикая перестрелка в Нью-Йорке. Опять эти русские! (видео) Ассистентский хет-трик Панарина, «сухарь» Василевского, дубль Овечкина, первый гол Ковальчука и провал Кузнецова – все это в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ. 06.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки! 06.03.2020 11:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Валерий Колесов: Приятно попасть в топ-3, но это все только благодаря короткой программе Панфилова и Рылов победили на юниорском чемпионате мира в Таллине Мозалев занял второе место в короткой программе на юниорском чемпионате мира
Гончаренко не пожал руку Тедеско из-за коронавируса Главный редактор «Советского спорта» разобрался в послематчевом эпизоде, который вызвал настоящую бурю эмоций у болельщиков.   05.03.2020 00:15 Футбол Яременко Николай
Акатьева снова прыгает триксель, Сотникова завершает карьеру. Обзор событий недели (видео) Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова официально объявила, что ее карьера в большом спорте завершена. 02.03.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео) Веселое видео, которое поднимет вам настроение. 27.02.2020 18:00 ММА Ващенко Сергей
Магомед Анкалаев: Реванш с Крейгом мне не интересен Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о предстоящем поединке с молдаванином Ионом Куцелабой. 26.02.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы. 04.03.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Рыжиков: Мечтаю, чтобы в Суперкубке УЕФА-2023 сыграли два российских клуба Голкипер «Крыльев Советов», отыгравший большую часть карьеры за «Рубин», высказался о Суперкубке УЕФА в Казани, Леониде Слуцком и Курбане Бердыеве. 05.03.2020 13:00 Футбол Августин Александр
Новости
13:46 Хоккей КХЛ представила схему второго раунда Кубка Гагарина
13:39 Футбол Источник: «Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство матча Кубка России против ЦСКА
13:35 ММА Петр Ян: Мы уже получили контракт на бой с Мораесом, утрясаем формальности
13:28 Футбол Агент: Фернандес сразу хотел играть за сборную России, а Веллитон надеялся на этом заработать
13:17 Футбол Сергей Семак – о полуфинале со «Спартаком»: Думаю, мы будем играть по правилам, которые все знают
13:06 Хоккей Зибанежад признан первой звездой игрового дня в НХЛ
12:58 Футбол Помощник тренера «Аякса» Поульсен находится на карантине после контакта с зараженным коронавирусом
12:54 Биатлон Глазырина заняла второе место в итоговом зачете Кубка IBU, Поршнева - третье
12:43 Футбол Президент «Интера» Чжан: Матч с «Ювентусом» будет отличным шоу даже без зрителей
12:35 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Я не думаю, что против «Дерби» «МЮ» играл особенно хорошо
12:17 Биатлон Сливко заняла второе в масс-старте на восьмом этапе Кубка IBU
12:14 Футбол Сергей Семак: По игре в обороне «Уфа» - одна из лучших команд в России
12:09 Футбол Малком: Когда наберу лучшую форму, сильно помогу команде
12:06 Футбол Сергей Семак: Дриусси, Дзюба и Азмун сегодня будут работать в общей группе
11:52 Биатлон Россия выразила официальный протест Италии в связи с обыском у биатлонистов
11:38 ММА «Только тяжелая работа дает результат». Хабиб продолжает подготовку к поединку с Фергюсоном (видео)
11:22 Хоккей Рирден - после поражения от «Рейнджерс»: Нельзя выиграть, когда так много удаляешься
11:09 Хоккей Андрей Василевский: Приятно было сыграть на ноль, так как в последних матчах я играл не очень хорошо
11:00 ММА UFC официально подтвердил поединок Махачева с Эрнандесом (фото)
10:51 Хоккей Овечкин догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Голландские СМИ: стрелявшие из «Бука» по МН17 могли предотвратить трагедию (видео)
Завышенные пени и земельные долги: самые крупные споры февраля
Дольщики в Петрозаводске получили свои квартиры после двух лет ожидания
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Не букетом единым: куда пригласить волгоградских дам по случаю 8 марта
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика