Защитник «Урала» Калинин: Немного обрадовался, что игра с «Шинником» не состоялась Четвертьфинал Кубка России был перенесен из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле.

Новичок «Урала» Игорь Калинин заявил, что с радостью воспринял новость о переносе кубкового матча с «Шинником», поскольку еще не успел набрать лучшую форму.

«Честно говоря, немного обрадовался, – заявил Калинин в интервью клубной пресс-службе. – Я к этой игре еще не был готов, плюс для команды играть на таком поле было не очень хорошо: оно уравнивало наши с «Шинником» шансы. Мне кажется, для нас в этой ситуации одни плюсы, единственное, мы вхолостую слетали в Ярославль. Но в целом, для нас это скорее хороший момент. В любом случае сейчас уже все мысли об игре с «Сочи».

В феврале «Урал» арендовал 24-летнего защитника Калинина у московского «Динамо» с правом выкупа. В нынешнем сезоне Игорь пока не сыграл ни одного матча в РПЛ.