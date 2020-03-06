«Наполи» хочет приобрести Азмуна 25-летний форвард выступает за «Зенит» с зимы 2019 года.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Corriere dello Sport, в услугах 25-летнего форварда заинтересован «Наполи». Отмечается, что спортивный директор неаполитанцев впечатлен игрой иранца. В ближайшее время могут состояться переговоры по поводу его трансфера несмотря на то, что «Наполи» продлил контракт с бельгийцем Дрисом Мертенсом и приобрел зимой итальянского форварда Андреа Петанью, который присоединится к команде летом.

Азмун перешел в «Зенит» 1 февраля 2019 года из «Рубина» за 12 миллионов евро, подписав контракт до июня 2022 года. С тех пор он провел за питерцев 43 встречи, забив 23 гола и отдав девять ассистов. В составе сборной Ирана Сердар принял участие в 46 поединках (31 гол).

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.