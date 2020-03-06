РФС назовет новую дату матча «Шинник» – «Урал» 9 марта Четвертьфинал Кубка России перенесли из-за неудовлетворительного состояния поля на стадионе в Ярославле.

В среду 4 марта «Шинник» и «Урал» не смогли сыграть друг с другом. О том, когда и где может состояться эта встреча рассказал генеральный директор ярославского клуба Валерий Фролов.

«Пока не определились с местом проведения, окончательное решение будет в понедельник, – заявил Фролов в интервью ТАСС. – Сейчас ждем решения от «Урала». Рассчитываем ли, что игра пройдет в Ярославле? Как РФС решит, так и будет – может быть, в Химках.

Что касается даты, это будет или 18 марта, или позднее. Это они будут решать. Опять же, с согласия «Урала».

Победитель матча «Шинник» – «Урал» в полуфинале Кубка России 23 апреля сыграет с «Химками», которые вчера обыграли московское «Торпедо» со счетом 5:1.