Григорий Иванов – о переносе игры с «Шинником»: Чемпионат идет, а «Урал» так опустили Президент екатеринбургского клуба заявил, что ждет компенсацию от РФС.

В среду 4 марта «Шинник» и «Урал» не смогли сыграть друг с другом в четвертьфинале Кубка России из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе в Ярославле. Новую дату встречи Российский футбольный союз должен назвать в понедельник 9-го числа.

Ситуацию прокомментировал президент «Урала» Григорий Иванов в интервью ТАСС:

«Решение еще не принято, его принимает РФС. Дату мы видели, сказали, что вроде как 18 марта, но где и когда, как нам будут компенсировать расходы, мы пока не знаем.

Мы никуда не готовы ехать, уже съездили и потеряли три дня времени. У нас чемпионат идет, а нас взяли и так опустили, никто не проверил это поле».

Победитель матча «Шинник» – «Урал» в полуфинале Кубка России 23 апреля сыграет с «Химками», которые вчера обыграли московское «Торпедо» со счетом 5:1.