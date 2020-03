Рибери впервые с ноября тренируется в общей группе игроков «Фиорентины» (видео)

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» опубликовал в своем твиттере видео с сегодняшней тренировки, сделав акцент на том, что Франк Рибери приступил к тренировкам в общей группе.

Ribery is back training with the team 👌#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/bJTrvCEGF4