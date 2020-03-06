Рибери впервые с ноября тренируется в общей группе игроков «Фиорентины» (видео) - Советский спорт
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06 марта 2020 16:33ФутболШарафудинов Виктор

Рибери впервые с ноября тренируется в общей группе игроков «Фиорентины» (видео)

Француз долго восстанавливался после травмы лодыжки.

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» опубликовал в своем твиттере видео с сегодняшней тренировки, сделав акцент на том, что Франк Рибери приступил к тренировкам в общей группе.

Напомним, что 36-летний француз не играл с тех пор, как 30 ноября получил тяжелую травму лодыжки в домашнем матче флорентийцев против «Лечче» (0:1), после чего ему была сделана операция.

Бывший игрок мюнхенской «Баварии» перешел в «Фиорентину» в августе прошлого года, подписав контракт на два сезона. До травмы Рибери успел сыграть в серии А 11 матчей, забив 2 мяча и сделав 2 результативные передачи.

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