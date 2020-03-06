«Милан» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Упамекано

Испанская газета El Mundo Deportivo сообщает, что «Милан» заинтересован в переходе 21-летнего французского защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано.
По сведениям источника, представители клуба уже связались с агентами футболиста. В контракте Упамекано с немецким клубом прописана сумма отступных в 60 миллионов евро.
Центральный защитник молодежной сборной Франции перешел в «РБ Лейпциг» из австрийского «Ред Булл Зальцбург» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне Упамекано сыграл в бундеслиге 20 матчей, отметившись одной результативной передачей.
Напомним, что главным кандидатом на роль нового главного тренера «Милана» называют Ральфа Рангника, бывшего тренера «РБ Лейпциг» и руководителя футбольной программы компании «Ред Булл».
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