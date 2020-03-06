«Милан» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Упамекано - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 марта 2020 16:58ФутболШарафудинов Виктор

«Милан» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Упамекано

В контракте француза с «красными быками» прописана сумма отступных в 60 млн евро.

Испанская газета El Mundo Deportivo сообщает, что «Милан» заинтересован в переходе 21-летнего французского защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано.

По сведениям источника, представители клуба уже связались с агентами футболиста. В контракте Упамекано с немецким клубом прописана сумма отступных в 60 миллионов евро.

Центральный защитник молодежной сборной Франции перешел в «РБ Лейпциг» из австрийского «Ред Булл Зальцбург» в январе 2017 года. В нынешнем сезоне Упамекано сыграл в бундеслиге 20 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что главным кандидатом на роль нового главного тренера «Милана» называют Ральфа Рангника, бывшего тренера «РБ Лейпциг» и руководителя футбольной программы компании «Ред Булл».

Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Бойцы ММА Джонсон и Блейдс сразились с сумоистами. И были легко повержены (видео) Веселое видео, которое поднимет вам настроение. 27.02.2020 18:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Петр Ян: Мы уже получили контракт на бой с Мораесом, утрясаем формальности «Только тяжелая работа дает результат». Хабиб продолжает подготовку к поединку с Фергюсоном (видео) UFC официально подтвердил поединок Махачева с Эрнандесом (фото)
Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание
Спаслись за 6 секунд и победили. «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом» Матчи третьего игрового дня плей-офф прошли куда упорнее, чем в воскресенье и понедельник. 03.03.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв Поединки в этом месяце – просто космос! Вы забудете даже поздравить женщин 8 марта, потому что в этот день китаянка Вейли Жанг будет избивать Джоанну Еджейчик за шутку о коронавирусе. 04.03.2020 12:30 ММА Ващенко Сергей
Панарин и Кучеров отдыхают, Малкин буйствует, а Худобин тормозит Драйзайтля «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ 04.03.2020 08:30 Хоккей Федоровский Александр
На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020? Это самый пустой месяц в календаре сезона фигуристов. Но если вы думаете, что мы не наберем ярких событий для новой, только что открытой рубрики, то ошибаетесь. 03.03.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
18:13 Футбол ПАОК и «Ксанти» лишены очков из-за спонсорской поддержки бывшего владельца «Ростова»
17:59 Футбол В Голландии будут экспериментировать с футбольными правилами
17:47 Футбол Александер Чеферин: В еврокубках будут иначе определять «вне игры», один сантиметр – это не офсайд
17:44 Футбол Полузащитник «Монпелье» Ле Таллек: Скорее всего, российский паспорт будет готов к концу сезона
17:36 Футбол В Гвинее автобус с футбольной командой попал в аварию, среди погибших двоюродный брат Наби Кейта
17:29 Футбол Оливье Жиру: Ситуация с желанием трансфера из «Челси» осталась позади
17:21 Футбол «Ньюкасл» продлил контракт с двумя полузащитниками
17:10 Теннис Касаткина обыграла итальянку Джорджи и вышла в полуфинал турнира WTA в Лионе
17:08 Футбол Алиссон не сыграет с «Борнмутом» и рискует пропустить ответный матч с «Атлетико»
16:58 Футбол «Милан» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Упамекано
16:56 Футбол Икарди может покинуть «ПСЖ» из-за разногласий с Неймаром и Мбаппе
16:44 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Возможно, в будущем Формула-1 станет Формулой-E1
16:43 Хоккей Александр Гулявцев: Мой новый контракт с «Амуром» еще не подписан
16:33 Футбол Рибери впервые с ноября тренируется в общей группе игроков «Фиорентины» (видео)
16:24 Хоккей Евгений Кузнецов: Болельщикам «Вашингтона» в России терпения и валидола побольше
16:13 Футбол «Не стоит забывать про дедовские методы – лук и чеснок всегда спасали». Глушаков – о коронавирусе
16:12 Футбол Григорий Иванов – о переносе игры с «Шинником»: Чемпионат идет, а «Урал» так опустили
16:04 Хоккей Гордеев продлил контракт с «Сочи»
15:52 Футбол Бруну Фернандеш оказался в числе номинантов на лучшего игрока АПЛ по итогам февраля
15:34 Футбол РФС назовет новую дату матча «Шинник» – «Урал» 9 марта
Больничные из-за карантина по коронавирусу оплатят на общих основаниях
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Не букетом единым: куда пригласить волгоградских дам по случаю 8 марта
«Корстон-Казань»: «провинциальность», секс и драки
Денежные споры в тюменском арбитраже: истцы хотят миллионы
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика