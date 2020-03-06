Александер Чеферин: В еврокубках будут иначе определять «вне игры», один сантиметр – это не офсайд

В интервью британскому телеканалу Sky Sports президент Европейского союза футбольных ассоциаций Александер Чеферин рассказал в возможных изменениях в трактовке правила офсайда.
«Один сантиметр – это не офсайд, – заявил глава УЕФА. – Смысл правила совсем не в этом. И это не должно быть причиной для вмешательства VAR. Нам необходимы более толстые линии для определения офсайда. Сейчас они рисуются субъективно. Получается, что один сантиметр может испортить кому-то. Правила игры рукой тоже являются проблемой, но я не знаю, что с этим делать. Вообще же есть очень много вопросов, которые мы обсуждаем с судьями».
По словам Чеферина, новые трактовки правила офсайда арбитры будут применять на матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы уже в следующем сезоне-2020/21.
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