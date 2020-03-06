ПАОК и «Ксанти» лишены очков из-за спонсорской поддержки бывшего владельца «Ростова»

По информации Tanea.gr, расследование выявило, что команды спонсирует один и тот же человек – российский бизнесмен Иван Саввиди. По правилам это запрещено.
Таким образом, ПАОК лишился семи очков, а «Ксанти» – 12.
Данная ситуация на рука АЕКу, которым руководит бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера. Теперь отставание от второго места составляет два очка, вместо восьми. На первом месте идет «Олимпиакос», набрав 66 очков после 26 туров.
Напомним, что в прошлом сезоне при Иване Саввиди ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции.
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