«Манчестер Сити» сохраняет интерес к Шкриньяру - Советский спорт
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06 марта 2020 18:23ФутболКорегин Владислав

«Манчестер Сити» сохраняет интерес к Шкриньяру

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр все еще может перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает Calcio Mercato, руководство английского клуба собирается сделать предложение по 25-летнему словаку ближайшим летом. Ранее горожане предлагали итальянцам 65 миллионов евро, но получили отказ. Миланская команда оценивает своего игрока в 85 миллионов.

Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года из «Сампдории», а в мае этого года клуб продлил контракт с игроком до 2023 года. При этом в соглашении не прописана сумма отступных.

В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл в 31 матче и сделал одну результативную передачу. Его команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка в 24 матчах.

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