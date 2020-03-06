«Манчестер Сити» сохраняет интерес к Шкриньяру Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр все еще может перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает Calcio Mercato, руководство английского клуба собирается сделать предложение по 25-летнему словаку ближайшим летом. Ранее горожане предлагали итальянцам 65 миллионов евро, но получили отказ. Миланская команда оценивает своего игрока в 85 миллионов.

Шкриньяр перешел в «Интер» в июле 2017 года из «Сампдории», а в мае этого года клуб продлил контракт с игроком до 2023 года. При этом в соглашении не прописана сумма отступных.

В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл в 31 матче и сделал одну результативную передачу. Его команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 54 очка в 24 матчах.