Из-за коранавируса минздрав Израиля не пускает в страну главного тренера футбольной сборной Херцога

Андреас Херцог не может вылететь из Вены в Тель-Авив, чтобы заняться подготовкой израильской национальной команды к матчу плей-офф квалификации чемпионата Европы против сборной Шотландии.
Такая ситуация сложилась из-за жестких мер министерства здравоохранения Израиля. Всем лицам, прибывающим из-за рубежа предписано находится в карантине в течение двух недель. А главный тренер футбольной сборной австриец Херцог и его помощники в минувший вторник 3 марта побывали в Амстердаме на жеребьевке второго розыгрыша Лиги наций.
В данный момент 51-летний тренер находится у себя на родине в Австрии.
«Я не знаю, что теперь будет, – заявил Херцог в интервью агентству APA. – Но я не могу находится в карантине целых две недели, ведь я должен наилучшим образом подготовить команду к отборочному матчу чемпионата Европы против Шотландии».
Сообщается, что австриец все-таки надеется вылететь в Тель-Авив 9 марта.
26 марта сборная Израиля должна встретиться со сборной Шотландии в Глазго в первом раунде плей-офф отборочного турнира Евро-2020. Победитель матча Шотландия – Израиль поспорит за право сыграть на чемпионате Европы с победителем встречи Норвегия – Сербия.
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