Хосеп Гвардиола: Я не согласен с тем, что «Манчестер Юнайтед» только защищается Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от воскресного дерби.

В 29-м туре чемпионата Англии состоится манчестерское дерби на стадионе «Олд Траффорд». Сегодня главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провел пресс-конференцию.

«Я не соглашусь с тем, что «Юнайтед» только защищается, – цитирует слова тренера «Сити» официальный сайт клуба. – В последних матчах они были очень агрессивны. Считаю, что у «Манчестер Юнайтед» – сильная команда. У меня всегда было хорошее мнение о «Юнайтед», я уважаю этот клуб.

Дерби – это всегда особенный матч. Это дерби всегда проходит особенно. Конечно, в этом сезоне несколько иная ситуация, ведь мы боремся за то, чтобы занять второе место, а не за то, чтобы выиграть чемпионский титул. У «Юнайтед» тоже важная задача – попасть в Лигу чемпионов».

По поводу здоровья Кевина Де Брейне, Гвардиола сказал, что физическое состояние бельгийского футболиста улучшилось, однако он не уверен в том, сможет ли Де Брейне принять участие в матче.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится в воскресенье 8 марта.