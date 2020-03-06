Александр Самедов: Хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности Бывший хавбек «Спартака» Александр Самедов рассказал, что планировал завершить карьеру в составе красно-белых, но ему не позволили этого сделать.

- Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности. Я полгода отыграл в Самаре и в итоге завершил карьеру. Как бы прекрасно ты себя не чувствовал, мышцы же изнашиваются. В любой момент они могут тебя подвести. Со мной так и получилось. С восстановлением поторопился, и в первой же игре случился рецидив. Мне сказали месяц вообще не рыпаться. А там уже продолжать не было смысла, - приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Напомним, что 30 июля прошлого года Самедов объявил о завершении карьеры. В активе 35-летнего полузащитника 456 официальных матчей на клубном уровне, в которых он забил 70 голов и сделал 84 результативные передачи. Кроме этого хавбек провел 53 матча за сборную России, забив 7 мячей.