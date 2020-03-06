«Барселона» может включить Гризманна и Дембеле в сделку по Неймару Нападающие «Барселоны» Антуан Гризманн и Усман Дембеле могут стать частью сделки по возвращению в каталонский клуб форварда «ПСЖ» Неймара.

Как утверждает Ecuagol, руководство сине-гранатовых летом готово предложить «ПСЖ» обмен, в результате которого Гризманн и Дембеле отправятся в парижский клуб, а в «Барселону» вернется Неймар.

Отмечается, что каталонцы недовольны выступлением французских игроков, не оправдавших возложенные на них ожидания клуба.

28-летний Гризманн находится в команде с июля 2019 года. В составе «Барсы» он провел 36 матчей, забил 14 голов и сделал четыре результативные передачи.

Что касается Дембеле, то 22-летний игрок был приобретен у дортмундской «Боруссии» в августе 2017-го. С тех пор он сыграл за каталонцев 74 поединка, отметившись 19 забитыми мячами и 17 ассистами.

На данный момент «Барселона» идет на второй позиции в чемпионате Испании, набрав 43 очка в 21 матче.