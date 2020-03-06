Выздоровел заболевший коронавирусом сотрудник РФС Сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров, вернувшийся с коронавирусом в Москву после поездки в Италию, выздоровел и скоро будет выписан из больницы.

- У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, - приводит ТАСС слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Напомним, что ранее у Берова был подтвержден диагноз - коронавирус COVID-19. В феврале он вернулся из отпуска, который провел в Италии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба.