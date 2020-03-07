«Кельн» на выезде обыграл «Падерборн», одержав третью подряд победу в чемпионате - Советский спорт
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07 марта 2020 00:08Футбол

«Кельн» на выезде обыграл «Падерборн», одержав третью подряд победу в чемпионате

Футболисты «Кельна» одержали победу над «Падерборном» в гостевом матче 25-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Хорхе Мере (28-я минута) и Йонас Хектор (36), у проигравших отличился Деннис Србени (73).

После этой игры «Кельн», одержавший третью кряду победу в чемпионате, набрал 32 очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице бундеслиги, «Падерборн», потерпевший четвертое поражение подряд, с 16 очками занимает 18-е место.

В следующем туре «Кельн» в гостях сыграет против менхенгладбахской «Боруссии», а «Падерборн» на выезде встретится с «Фортуной».

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