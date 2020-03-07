«Валенсия» не смогла в гостях обыграть «Алавес» Футболисты «Валенсии» сыграли вничью с «Алавесом» в выездном матче 27-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Даниэль Парехо (34-я минута), у хозяев поля отличился Эдгар Мендес (73).

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле с первых минут и был заменен на 82-й минуте.

После этой игры «Валенсия» набрала 42 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице примеры, «Алавес» с 32 очками поднялся на 11-е место.

В следующем туре «Валенсия» на своем поле сыграет против «Леванте», а «Алавес» в гостях встретится с «Эспаньолом».