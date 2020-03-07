«Марсель» в компенсированное время матча упустил победу над «Амьеном» Футболисты «Марселя» сыграли вничью с «Амьеном» в домашнем мачте 28-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Велодром» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Морган Сансон (45-я минута) и Димитри Пайет (57), у гостей отличился Серу Гирасси (83, пен.) и Саман Годдос (90+5).

После этой игры «Марсель» набрал 56 очков и располагается на второй строчке в турнирной таблице лиги 1, «Амьен», продливший свою серию без побед до 16 матчей, с 23 очками занимает 19-е место.

В следующем туре «Марсель» в гостях сыграет против «Монпелье», а «Амьен» на своем поле примет «Анже».