Фрэнк Лэмпард: Когда нет болельщиков, градус накала падает, игра уже не та - Советский спорт
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07 марта 2020 01:34Футбол

Фрэнк Лэмпард: Когда нет болельщиков, градус накала падает, игра уже не та

Главный тренер Фрэнк Лэмпард сообщил, что возможное проведение матчей АПЛ без зрителей из-за коронавируса повлияет на атмосферу во время встреч.

- Это не повлияет на подготовку к матчам. Мы все равно будем навязывать борьбу противнику. Но, конечно, это повлияет на атмосферу во время встреч. Когда нет болельщиков, градус накала падает, игра уже не такая. Это то, за что мы любим спорт, но определенно сейчас есть более важные вещи.

Если это будет тот путь, который выберет руководство, или правительство, то придется это принять. Мы не возражаем. Мы следуем предписанному протоколу, его разрабатывают врачи. Мы делаем все, что можем, и следим за происходящим, - цитирует Лэмпард пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что в ближайшее воскресенье «Челси» в рамках» 29-го тура чемпионата Англии встретится на своем поле с «Эвертоном».

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