Полузащитник «Гента» может перейти в «Баварию» Атакующий полузащитник «Гента» Джонатан Дэвид интересен «Баварии».

По информации FootNews, бельгийский клуб надеется выручить за 20-летнего канадца около 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Дэвид отыграл 39 матчей, отметившись 23 голами и 10 ассистами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Сам футболист не против перейти в другую команду ближайшим летом.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.

Напомним, что за мюнхенский клуб выступает другой канадский игрок – Альфонсо Дэвис.