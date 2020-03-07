Полузащитник «Гента» может перейти в «Баварию»

По информации FootNews, бельгийский клуб надеется выручить за 20-летнего канадца около 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Дэвид отыграл 39 матчей, отметившись 23 голами и 10 ассистами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Сам футболист не против перейти в другую команду ближайшим летом.
Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.
Напомним, что за мюнхенский клуб выступает другой канадский игрок – Альфонсо Дэвис.
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