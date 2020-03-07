Дибала хочет получать 12 миллионов евро за сезон в «Ювентусе» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 марта 2020 07:45ФутболКорегин Владислав

Дибала хочет получать 12 миллионов евро за сезон в «Ювентусе»

Руководство «Ювентуса» ведет переговоры с нападающим туринцев Паоло Дибалой по поводу продления контракта.

По информации Calcio Mercato, 26-летний аргентинец рассчитывает зарабатывать 12 миллионов евро за сезон – туринцы готовы предложить только 10.

Напомним, что нынешний контракт Дибалы действует до 30 июня 2022 года. В случае удачных переговоров его соглашение будет продлено до 2025-го.

Аргентинец перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. 26-летний аргентинец принял участие в 215 матчах – на его счету 90 забитых мячей и 36 результативных передач.

В текущем сезоне форвард сыграл в 33 поединках, забив 12 голов и отдав 12 ассистов. Его команда с 60 очками идет на втором месте в турнирной таблице серии А.

Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки! 06.03.2020 11:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Мозалев завоевал золото чемпионата мира среди юниоров Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ с новым рекордом турнира Валерий Колесов: Приятно попасть в топ-3, но это все только благодаря короткой программе
Российский боец попал в ДТП в Тайланде, Емельяненко тренируется с Кадыровым. Главное в ММА за неделю Возможно, вы что-то пропустили пока отвлеклись на возобновление РПЛ. 02.03.2020 08:00 ММА Ващенко Сергей
«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий
Спарринг с Кадыровым, спор на «Мерседес» и прощание с поясом. Как Емельяненко трезвеет в Грозном Текст о том, как Александр Емельяненко отправился в Чечню для подготовки к бою против Магомеда Исмаилова. 03.03.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Оспановым Чемпионка UFC Нуньес и ее девушка ждут ребенка Мирзаев проиграл нокаутом второй поединок кряду (видео)
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв Поединки в этом месяце – просто космос! Вы забудете даже поздравить женщин 8 марта, потому что в этот день китаянка Вейли Жанг будет избивать Джоанну Еджейчик за шутку о коронавирусе. 04.03.2020 12:30 ММА Ващенко Сергей
На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020? Это самый пустой месяц в календаре сезона фигуристов. Но если вы думаете, что мы не наберем ярких событий для новой, только что открытой рубрики, то ошибаетесь. 03.03.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев
Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание
13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
UFC после России заходит в Казахстан. А что с Украиной и Белоруссией? Этим летом UFC проведет первый турнир в Казахстане. Точка на карте – «Астана Арена» в Нур-Султане. Почему американцы выбрали именно Казахстан для популяризации смешанных единоборств, а не Украину и Белоруссию? 02.03.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей
Новости
07:57 Футбол Артур не поможет «Барселоне» в матче против «Реал Сосьедада»
07:45 Футбол Дибала хочет получать 12 миллионов евро за сезон в «Ювентусе»
07:26 Футбол Полузащитник «Гента» может перейти в «Баварию»
07:16 Футбол «Наполи» готов продлить контракт с Гаттузо
07:04 Футбол Матч «Страсбур» – «ПСЖ» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса
06:50 Теннис Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Монтеррее
06:40 Хоккей Тренер «Сент-Луиса»: Тарасенко пока не может работать с полным контактом
06:32 Теннис Потапова уступила британке Конте в четвертьфинале турнира WTA в Монтеррее
06:21 Хоккей «Нью-Джерси» победил «Сент-Луис», Гусев завершил игру с показателем полезности «+1» (видео)
01:54 Биатлон Генсекретарь IBU: Не знаю, что искала итальянская полиция в номере Логинова
01:47 Биатлон Генсекретарь IBU: Про отмену этапов Кубка мира в Контиолахти и Холменколлене речь не идет
01:34 Футбол Фрэнк Лэмпард: Когда нет болельщиков, градус накала падает, игра уже не та
01:19 Футбол Сергей Балахнин: Не совсем понятно, как армейцы воспримут неудачу в кубковом матче со «Спартаком»
01:05 ММА Мирзаев получил двойной перелом челюсти в бою с Оспановым
00:58 Футбол «Марсель» в компенсированное время матча упустил победу над «Амьеном»
00:52 Футбол «Валенсия» не смогла в гостях обыграть «Алавес»
00:45 Футбол Эдуард Безуглов: РФС будет действовать строго в соответствии с рекомендациями профильных служб
00:39 Баскетбол Томас Робинсон: Здесь я около трех недель, постепенно вхожу в ритм
00:26 Баскетбол Римас Куртинайтис: «Химки» сделали большой шаг в направлении плей-офф Евролиги
00:14 Хоккей Виктор Тихонов: «Ак Барс» и «Нефтехимик» хорошо подготовлены физически - бегали туда-сюда
Больничные из-за карантина по коронавирусу оплатят на общих основаниях
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Опережая время. Почему тюменские новаторы остаются наедине со своими открытиями?
Неделя Ростова: смертельная вечеринка, наступающий коронавирус и карьера Тарасова
26-летняя нижегородка, заразившаяся коронавирусом, изолирована
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика