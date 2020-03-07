Дибала хочет получать 12 миллионов евро за сезон в «Ювентусе» Руководство «Ювентуса» ведет переговоры с нападающим туринцев Паоло Дибалой по поводу продления контракта.

По информации Calcio Mercato, 26-летний аргентинец рассчитывает зарабатывать 12 миллионов евро за сезон – туринцы готовы предложить только 10.

Напомним, что нынешний контракт Дибалы действует до 30 июня 2022 года. В случае удачных переговоров его соглашение будет продлено до 2025-го.

Аргентинец перешел в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо» за 40 миллионов евро. 26-летний аргентинец принял участие в 215 матчах – на его счету 90 забитых мячей и 36 результативных передач.

В текущем сезоне форвард сыграл в 33 поединках, забив 12 голов и отдав 12 ассистов. Его команда с 60 очками идет на втором месте в турнирной таблице серии А.