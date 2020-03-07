Артур не поможет «Барселоне» в матче против «Реал Сосьедада» Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос получил повреждение правой лодыжки и не сможет принять участие в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом».

Пресс-служба каталонцев сообщает, что за день до игры 23-летний бразилец работал по индивидуальной программе и не был включен в итоговую заявку на предстоящий поединок. О степени серьезности травмы пока не сообщается.

Отметим, что против «Реал Сосьедада» также не сыграют травмированные нападающие Луис Суарес, Усман Дембеле и защитники Клеман Лангле и Серхи Роберто.

В нынешнем сезоне Артур принял участие в 23 поединках, забив четыре гола и отдав четыре ассиста. Его команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков в 26 матчах.