Душан Тадич: Я бы с удовольствием стер ответный матч с «Тоттенхэмом» в ЛЧ из своей памяти Нападающий «Аякса» Душан Тадич заявил, что его команда обыграла бы «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов 2019/20.

– Я бы с удовольствием стер ответный матч с «Тоттенхэмом» из своей памяти, но это невозможно. Я не могу понять, как мы помогли отдать тот полуфинал. Если бы мы довели дело до конца, то обыграли бы «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. «Аякс» точно не сыграл бы так же плохо, как «Ливерпуль», – цитирует Тадича b92.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов амстердамский клуб дошел до полуфинала и выигрывал у «Тоттенхэма» по ходу встречи со счетом 2:0, но пропустил три гола и не смог выйти в финал.