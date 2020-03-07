Такуми Минамино: Чувствую, что все лучше понимаю философию Клоппа Полузащитник «Ливерпуля» Такуми Минамино поделился впечатлениями от адаптации в новой команде.

– За последние три месяца я переживал несколько приятных моментов, но мне хотелось бы забивать и отдавать голевые передачи. Мне этого не хватает. Я не могу сказать, сколько времени мне нужно, но с каждом днем я чувствую, что все лучше понимаю философию Клоппа. Я хочу как можно скорее внести свой вклад, показать, что могу помочь команде. Я получаю не так много шансов, но когда я нужен тренеру, то должен оправдывать ожидания, – цитирует Минамино пресс-служба «Ливерпуля».

Японский полузащитник перешел в английскую команду 1 января, подписав контракт до лета 2024 года. С тех пор он провел шесть матчей, но результативными действиями не отметился.

Ранее он выступал за «Зальцбург». В составе австрийского клуба он сыграл 199 поединков, в которых забил 64 гола и отдал 44 ассиста.