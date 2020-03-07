Дмитрий Селюк: Бассогог не перешел в «Локомотив» из-за коронавируса

— «Локомотив» интересовался этим игроком еще три года назад, когда был Кубок Африки. Сейчас китайский клуб его не отпустил из-за того, что в страну трудно кого-то пригласить из-за коронавируса. Мне звонили по Шарлю Каборе из Китая, но из-за эпидемии все поменялось. Каборе не поедет туда при такой ситуации, как и многие футболисты. Поэтому тех, кто на контракте держат и не хотят отпускать, потому что некем заменить, – цитирует Селюка «Спорт День за Днем»
24-летний Бассагог выступает за китайскую команду с февраля 2017 года. С тех пор он принял участие в 76 матчах, забив 24 гола и отдав 17 ассистов. Ранее он играл за «Ольборг».
За сборную Камеруна нападающий отметился тремя забитыми мячами в 18 поединках.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 миллиона евро.
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