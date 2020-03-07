Микель Артета: Игроки «Арсенала» должны сражаться за попадание в Лигу чемпионов Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что лондонская команда все еще имеет шансы попасть в зону Лиги чемпионов по итогам текущего сезона.

– Конечно же, игроки «Арсенала» и клуб должны сражаться за попадание в Лигу чемпионов. Но мы обязаны идти от матча к матчу. Для начала нужно обыграть «Вест Хэм». Это все, что от нас зависит. На данный момент попадание в Лигу чемпионов не в наших руках, а зависит от соперников. Они должны терять очки, а мы – выигрывать, чтобы иметь шанс, – цитирует Артету The Daily Mail.

Сегодня Арсенал сыграет дома с «Вест Хэмом» в рамках 29-го тура АПЛ. Начало встречи – 18.00 по московскому времени. В случае победы «канониры» наберут 40 очков – от зоны Лиги чемпионов их будет отделять пять очков.