Юрген Клопп: Сейчас у «Ливерпуля» не лучшая ситуация с вратарями Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с травмированным голкипером Алиссоном Бекером.

– У «Ливерпуля» не лучшая ситуация с вратарями, но у нас есть Адриан и Энди Лонерган. Кьюмин Келлехер тоже травмирован. Но Адриан выдавал суперматчи за нас в этом сезоне. Так что хоть и не хорошо терять игрока уровня Алиссона, у нас есть замена, к счастью, – цитирует Клоппа Goal.com.

Ранее стало известно, что Алиссон получил мышечную травму перед игрой с «Челси» (0:2) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Примерные сроки его восстановления – одна неделя.

Таким образом, бразильский голкипер пропустит сегодняшнюю игру 29-го тура с «Борнмутом» и ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» на «Энфилде» 11 марта. В первой игре мадридский клуб победил со счетом 1:0.