Бывший вратарь сборной Аргентины: Месси больше не феномен - Советский спорт
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07 марта 2020 11:46ФутболКорегин Владислав

Бывший вратарь сборной Аргентины: Месси больше не феномен

Экс-голкипер аргентинской сборной Уго Орландо Гатти поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

– Мне плевать, будут ли меня критиковать в Аргентине. Месси больше не феномен. С ним неправильно обращались, его возвысили. Он привык к этому и теперь чаще просто ходит по полю. Ему нужно играть лучше. Когда с тобой играет Месси, одноклубники всегда отдают ему мяч, чтобы побеждать. Так было и в случае с Марадоной и Пеле. Это портит команду. Команда привыкает отдавать мяч только ему, а не кому-либо еще, – цитирует Гатти Goal.com.

В нынешнем сезоне Месси сыграл 30 матчей за «Барселону», забив 23 гола и отдав 16 результативных передач. Его команда занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 55 очков после 26 туров.

Вчера 32-летний аргентинец был признан лучшим игроком примеры по итогам февраля.

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