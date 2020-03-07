Бывший вратарь сборной Аргентины: Месси больше не феномен

– Мне плевать, будут ли меня критиковать в Аргентине. Месси больше не феномен. С ним неправильно обращались, его возвысили. Он привык к этому и теперь чаще просто ходит по полю. Ему нужно играть лучше. Когда с тобой играет Месси, одноклубники всегда отдают ему мяч, чтобы побеждать. Так было и в случае с Марадоной и Пеле. Это портит команду. Команда привыкает отдавать мяч только ему, а не кому-либо еще, – цитирует Гатти Goal.com.
В нынешнем сезоне Месси сыграл 30 матчей за «Барселону», забив 23 гола и отдав 16 результативных передач. Его команда занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 55 очков после 26 туров.
Вчера 32-летний аргентинец был признан лучшим игроком примеры по итогам февраля.
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