Сумма трансфера Де Хеа в «Реал» может составить 70 миллионов фунтов Основной вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа является трансферной целью мадридского «Реала».

Как сообщает The Sun, руководство английского клуба готово продать своего голкипера за сумму около 70 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Де Хеа перешел в «МЮ» из «Атлетико» летом 2011 года за 25 миллионов евро. За это время он провел за клуб 393 матча, пропустив 406 голов и 104 раз сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» голкипер стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка английской лиги и Лиги Европы УЕФА.