«Оренбург» – «Арсенал». Составы команд - Советский спорт
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07 марта 2020 13:14ФутболКорегин Владислав

«Оренбург» – «Арсенал». Составы команд

Матч 21-го тура РПЛ состоится сегодня в 14.00 по московскому времени.

Главные тренеры «Оренбурга» и тульского «Арсенала» Константин Емельянов и Игорь Черевченко назвали составы на матч команд в 21-м туре премьер-лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Сиваков, Терехов, Аюпов, Мишкич, Куат, Алвеш, Силла, Деспотович.

Запасные: Руденко, Довбня, Готлиб, Рогич, Чуканов, Зотов, Шкофлек, Фамейе, Черных, Кулишев, Лапшов, Козлов.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григолава, Беляев, Альварес, Бауэр, Чаушич, К. Кангва, Ткачев, Лесовой, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Э. Кангва, Хагуш, Ковалев, Аджоев, Громыко, Ломовицкий, Пантелеев, Банда, Денисов, Минаев.

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