«Оренбург» – «Арсенал». Составы команд

Главные тренеры «Оренбурга» и тульского «Арсенала» Константин Емельянов и Игорь Черевченко назвали составы на матч команд в 21-м туре премьер-лиги.
«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Сиваков, Терехов, Аюпов, Мишкич, Куат, Алвеш, Силла, Деспотович.
Запасные: Руденко, Довбня, Готлиб, Рогич, Чуканов, Зотов, Шкофлек, Фамейе, Черных, Кулишев, Лапшов, Козлов.
Состав #ФКОренбург на матч #ОренбургАрсенал pic.twitter.com/KcU4LrZYmJ— ФК Оренбург (@fcorenburg) March 7, 2020
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григолава, Беляев, Альварес, Бауэр, Чаушич, К. Кангва, Ткачев, Лесовой, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Э. Кангва, Хагуш, Ковалев, Аджоев, Громыко, Ломовицкий, Пантелеев, Банда, Денисов, Минаев.
📢 | СТАРТОВЫЙ СОСТАВ⤵— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) March 7, 2020
👍 Кингс впервые выходит на поле с первых минут 😉#АрсеналТула#ОренбургАрсенал#ВместеКНовымПобедам pic.twitter.com/aUOYRxZCJL