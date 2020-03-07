«Лацио» планирует продлить контракт с Индзаги Соглашение тренера истекает по окончании следующего сезона.

Римский «Лацио» намерен продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги. Президент клуба Клаудио Лотито встретится со специалистом по окончании этого сезона, чтобы обсудить условия нового соглашения.

Таким образом римляне собираются предотвратить интерес к 43-летнему тренеру со стороны других клубов, среди которых «Барселона» и «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.

«Лацио» лидирует в чемпионате Италии, опережая «Ювентус» и «Интер». В последний раз римский клуб лидировал в Серии А, когда стал чемпионом в сезоне 1999/2000.