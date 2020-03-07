Комличенко забил первый гол за «Динамо» Это произошло в матче против «Тамбова».

Нападающий Николай Комличенко забил дебютный гол за московское «Динамо». Он открыл счет на 34-й минуте матча первенства РПЛ с «Тамбовом». Ассистировал Константин Рауш. Игра продолжается, она проходит в Москве. Комличенко перешел в «Динамо» из чешского клуба «Млада-Болеслав» в конце января за 3,5 млн евро. ВИДЕО ГОЛА