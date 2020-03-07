«Ливерпуль» победил «Борнмут» и в трех шагах от чемпионства Команда Юргена Клоппа уверенно возглавляет Английскую премьер-лигу.

«Ливерпуль» в 29-м туре АПЛ дома на «Энфилде» обыграл «Борнмут» со счетом 2:1.У хозяев отличились Мохаммед Салах и Садио Мане, за гостей забил Каллум Уилсон.Ливерпульцы, таким образом, набрали 82 очка и теперь им достаточно одержать всего три победы,

чтобы досрочно стать чемпионами. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает на 25 очков. «Борнмут»

занимает 18 место и находится в зоне вылета.В последний раз «Ливерпуль» побеждал в чемпионате в сезоне 1989/90.