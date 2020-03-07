Салах повторил достижение Оуэна и побил рекорд Торреса Форвард из Египта забил в 29-м туре гол в ворота «Борнмута», «Ливерпуль» победил 2:1.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 20-й гол во всех турнирах этого сезона. Он стал

первым игроком ливерпульцев, который отличился не менее 20 раз за сезон три года подряд, после

Майкла Оуэна (2000-2003 гг.).Также египетский нападающий побил рекорд Фернандо Торреса, забившего 63 мяча в первых 100

матчах за «Ливерпуль». Салах за тот же отрезок забил 70 голов.



Ливерпульцы после победы над «Борнмутом» (2:1) набрали 82 очка и теперь им достаточно одержать всего три победы, чтобы досрочно стать чемпионами. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает на 25 очков. В последний раз «Ливерпуль» побеждал в чемпионате Англии в сезоне 1989/90.