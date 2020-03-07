Юрген Клопп: Уверенность - это не то, что вы можете положить себе в карман на всю оставшуюся жизнь Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды над «Борнмутом» (2:1) в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии.

- Я знаю, на что способны эти парни, но я не выхожу на поле – играют они. Мы уже говорили, что уверенность - это не то, что вы можете обрести, положить в карман и сохранить ее там на всю оставшуюся жизнь. Она приходит и уходит, но вам необходимо это чувство.

Вы должны бороться изо всех сил - это всегда остается главным, но сейчас у нас 82 очка, и это здорово. Мы должны продолжать борьбу, дать всем достойный бой - и это то, что мы сделали сегодня, - цитирует Клопа BBC.

Добавим, что после этой игры «Ливерпуль» набрал 82 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре «мерсисайдцы» в гостях сыграют против «Эвертона».