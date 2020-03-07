«Байер» на своем поле разгромил «Айнтрахт» и поднялся на четвертое место в бундеслиге Футболисты «Байера» обыграли «Айнтрахт» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Германии со счетом 4:0.

В составе победителей голами отметились Кай Хаверц (4-я минута), Карим Беллараби (14) и Паулинью (49, 55)

После этой игры «Байер» набрал 47 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Айнтрахт» с 28 очками располагается на 12-м месте.

В следующем туре «Байер» в гостях сыграет против «Вердером», а «Айнтрахт» на своем поле встретится с «Борусией» (Менхенгладбах).