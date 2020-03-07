«Атлетико» и «Севилья» победителя не выявили Встреча состоялась в Мадриде.

Мадридский «Атлетико» на свое поле сыграл вничью с «Севильей». Матч соседей по турнирной таблице закончился со счетом 2:2.

Голы у хозяев забили: Альваро Мората (32-я минута) и Жоау Феликс (36). У гостей отличились Люк де Йонг (19) и Лукас Окампос (43).

«Атлетико» набрал 46 очков и занимает четвертую позицию. У «Севильи» 48 очков и третье место.