Головин начнет в стартовом составе матч «Монако» - Советский спорт
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07 марта 2020 21:59ФутболТрофименко Кирилл

Головин начнет в стартовом составе матч «Монако»

Монегаски в 28-м туре чемпионата Франции на выезде сыграют с «Ниццей».

Российский полузащитник французского «Монако», бывший игрок московского ЦСКА, Александр Головин начнет в стартовом составе выездной матч против «Ниццы».

Такое решение принял тренерский шаг команды во главе с Робертом Морено. Матч состоится на стадионе «Альянц Ривера» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Монако» набрал 40 очков и занимает седьмое место в чемпионате Франции. «Ницца» отстает на два очка и расположилась на девятой позиции.

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