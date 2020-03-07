Головин начнет в стартовом составе матч «Монако»

Российский полузащитник французского «Монако», бывший игрок московского ЦСКА, Александр Головин начнет в стартовом составе выездной матч против «Ниццы».
Такое решение принял тренерский шаг команды во главе с Робертом Морено. Матч состоится на стадионе «Альянц Ривера» и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Монако» набрал 40 очков и занимает седьмое место в чемпионате Франции. «Ницца» отстает на два очка и расположилась на девятой позиции.
Николай Комличенко: Было неловко, когда отменили гол, который я уже отпраздновал После матча «Динамо» - «Тамбов» нападающий Николай Комличенко поделился впечатлениями от игры. 07.03.2020 20:36 Футбол Григорьевская Юлия Восстание «Спартака». Красно-белые отыгрались со счета 0:3 и победили «Динамо» «Спартак» сотворил невозможное и одержал первую победу в серии. 06.03.2020 23:00 Хоккей Федоровский Александр Сочи готов! Перенесите ЧМ из Швейцарии в столицу Олимпиады-2014 ЧМ-2020, который должен состояться 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне, под угрозой из-за коронавируса. ИИХФ может перенести турнир. Россия предложила олимпийскую столицу Игр-2014 - Сочи. 06.03.2020 07:00 Хоккей Домрачев Владислав 13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий «Витязь» ушел в отпуск. После 113 минут и 30 секунд в четвертом матче Обзор матчей плей-офф в субботу от «Советского спорта». 07.03.2020 22:02 Хоккей Домрачев Владислав Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки! 06.03.2020 11:30 Фигурное катание Тигай Лев Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 21:53 Фигурное катание Тигай Лев Кровавый ММАрт. Ожидается много ярких нокаутов и жарких битв Поединки в этом месяце – просто космос! Вы забудете даже поздравить женщин 8 марта, потому что в этот день китаянка Вейли Жанг будет избивать Джоанну Еджейчик за шутку о коронавирусе. 04.03.2020 12:30 ММА Ващенко Сергей Вадим Шипачев: Ювелиры в роду? У меня две дочки! Комментарии игроков и тренеров после второго матча серии «Динамо» – «Спартак». 04.03.2020 23:00 Хоккей Дикая перестрелка в Нью-Йорке. Опять эти русские! (видео) Ассистентский хет-трик Панарина, «сухарь» Василевского, дубль Овечкина, первый гол Ковальчука и провал Кузнецова – все это в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ. 06.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр