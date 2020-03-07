Головин начнет в стартовом составе матч «Монако» Монегаски в 28-м туре чемпионата Франции на выезде сыграют с «Ниццей».

Российский полузащитник французского «Монако», бывший игрок московского ЦСКА, Александр Головин начнет в стартовом составе выездной матч против «Ниццы».

Такое решение принял тренерский шаг команды во главе с Робертом Морено. Матч состоится на стадионе «Альянц Ривера» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Монако» набрал 40 очков и занимает седьмое место в чемпионате Франции. «Ницца» отстает на два очка и расположилась на девятой позиции.