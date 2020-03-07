Гол Деле Алли спас «Тоттенхэм» от поражения в матче с «Бернли» Футболисты «Тоттенхэма» сыграли вничью с «Бернли» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Крис Вуд (13-я минута), у гостей отличился Деле Алли (50, пен.).

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 41 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Бернли» с 39 очками занимается десятое место.

В следующем туре «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Бернли» в гостях встретится с «Манчестер Сити».