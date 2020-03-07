Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла одноклубников из Менхенгладбах Футболисты дортмундской «Боруссии» одержали победу над «Боруссией» (Менхенгладбах) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Торган Азар (8-я минута) и Ашраф Хакими (71), у проигравших отличился Ларс Штиндль (50).

После этой игры дортмундская команда набрала 51 очко и вышла на второе место в турнирной таблице бунделиги, их одноклубники их Менхенгладбах с 46 очками занимают пятое место.